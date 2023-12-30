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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهداء جراء قصف لمحيط المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين
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قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية من خان يونس، لافتا إلى حدوث دمار واسع بمخيم البريج جؤاء الغاارات الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "شهداء جراء قصف لمحيط المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة".ولفت إلى أن الزوارق الحربية تتولى مسئيولية قصف المناطق الغربية لقطاع غزة، مرددا: "قطاع غززة لايتوقف فيه القصف الإسرائيلي إطلاقا".

وأكد أن كل مناطق قطاع غزة تتغرض لقصف إسرائيلي، وخاصة مناطق شمال ووسط قطاع غزة، والتي أصبحت منطقة قتال، الأمر الذي ترتب عليه بطبيعة الحال عدم تمكن المواطنين من العودة إلى منازلهم.

وأوضح بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن انتشار الأمراض بين النازحين في رفح ضاعف من معاناتهم، مؤكدًا أن جزء من النازحين في رفح مستضاف عند بعض الأهالي، والبقية يحتمون في بعض الخيام في مدينة رفح.

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