النيابة تستمع لاعترافات لصوص أغطية البالوعات بمدينة بدر

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، أن التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد، المتهم بسرقة أغطية البالوعات بنطاق قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة اعترفوا بارتكابهم 6 جرائم سابقة مختلفة بأسلوب الخلع.

وجاءت اعترافاتهم خلال التحقيقات ، بأنهم ينفذوا عمليات السرقة بعد منتصف الليل عقب خلو الشوراع من المارة، مما يسهل عليهم تنفيذ عمليات السرقة والتصرف في المسروقات.

تعود الواقعة بشأن ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر بالقاهرة .



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهم على 6 غطاء بالوعة وعتلة حديدية ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم وقائع السرقة المشار إليها .