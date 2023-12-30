4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بارتقاء 4 شهداء ووقوع عدد من الإصابات جراء قصف مدفعي لمدينة غزة.

وكانت مدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفت وسط قطاع غزة، كما قصف المدفعية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.