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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مدينة غزة

غزة- فلسطين
غزة- فلسطين
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بارتقاء 4 شهداء ووقوع عدد من الإصابات جراء قصف مدفعي لمدينة غزة.
وكانت مدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفت وسط قطاع غزة، كما قصف المدفعية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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