«السبكى» يصدر قرارًا بتكليف قيادات مجمع السويس الطبي في إطار تطبيق «التأمين الشامل»

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا رقم (87) لسنة 2023، بتكليف قيادات مجمع السويس الطبي التابع للهيئة في محافظة السويس، في إطار تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وشمل القرار تكليف الدكتور مصطفى محمد أحمد غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي، بالقيام بأعمال مدير مجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، إلى جانب عمله الحالي مستشارًا لرئيس الهيئة، وقد شغِّل الدكتور مصطفى غنيمة مناصب عدة في القطاع الصحي، أبرزها مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ورئيسًا لقطاع التشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.

وشمل القرار أيضًا تكليف الأستاذ الدكتور عمرو بسطويسي أحمد بسطويسي، نائبًا لمدير مجمع السويس الطبي للشئون الطبية، ويتضمن سيرته الذاتية أنه أستاذ متفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، وزميل في سان دوناتو كلينيك بإيطاليا، وزميل في معهد سان فرانسيسكو بأمريكا، وزميل في جامعة مكجيل بكندا، واستشاري في جراحة القلب والصدر بمستشفيي الشيخ زايد التخصصي وشرم الشيخ الدولي، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأسبق للقطاع الطبي، ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الأسبق، والرئيس الأسبق لقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ورائد ومبتكر للمستشفيات الميدانية الجامعية.

وشمل القرار أيضًا تكليف الدكتور محمد عبدالعزيز، نائبًا لمدير مجمع السويس الطبي للشئون الإدارية والتشغيل بجانب عمله في رئاسة الهيئة، واللواء محمد عبدالسلام محمد، مديرًا لإدارة الأمن بمجمع السويس الطبي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تأتي هذه التكليفات في إطار جهود الهيئة لتعزيز وتحسين الخدمات الصحية في محافظة السويس وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مؤكدًا أنه ستقدم القيادات المكلفة خبراتها ومهاراتها في إدارة المجمع الطبي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة وتوفيرها بشكل أفضل وأكثر فاعلية، ولافتًا إلى أنه تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير خدمات صحية عالية الجودة والشمولية لجميع المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مجمع السويس الطبي يتكون من 8 مباني وهم "المبنى الرئيسي، مبنى العيادات، مبنى سكن الأطباء، مبنى سكن التمريض، المباني الخدمية"، يضم 64 عيادة خارجية، وسعة سريرية 427 سرير، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق".

وأضاف، أن المجمع يشمل عددًا من الأقسام الطبية، تشمل "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية".

وأضاف، أنه يشمل أيضًا قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع السويس الطبي سيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأبناء السويس وإقليم القناة، وتابع: أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة، إلى أن "السويس" هي سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.