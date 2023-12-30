صراع قطري تركي للتعاقد مع "أليو ديانج" في الميركاتو الشتوي

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل المالي الدولي أليو ديانج خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى اللاعب عروضا لرحيل في يناير المقبل من أندية أوروبية وعربية في الفترة الحالية.

ولا يمانع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في رحيل لاعب الوسط المالي خاصة في ظل وحود وفرة في خط وسط المارد الأحمر كما أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الأهلي كبير.

وكشفت تقاير صحفية أن أليو ديانج تلقى عرضا من نادي طرابزون سبور التركي للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن المقابل المادي لرحيل أليو ديانج عن الأهلي يبلغ 5 ملايين يورو .

وقالت التقارير أن نادي طرابزون التركي قدم عرضا رسميا للأهلي لضم لاعب الوسط المالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أن أليو ديانج لديه عروض من أندية خليجية أبرزها من الدوري القطري للرحيل عن القلعة الحمراء الأمر الذي يجعله قريب جدا من الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل.

ويرتبط أليو ديانج بعقد مع النادي الاهلي يمتد حتى 2026. ولكن هناك رغبة داخل النادي لبيع اللاعب الدولي خاصة أن العروض المادية كبيرة ويمكن للأهلي الاستفاده منها بالتعاقد مع لاعب أجنبي أخر بسبب اصرار مارسيل كولر على التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة المقبلة.

يذكر أن أليو ديانج صاحب الـ26 عاما أنضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر وحصد عدد كبير من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات والدوري الممتاز والسوبر المصري مرتين وكأس مصر.