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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 مسلحا فلسطينيا في غزة خلال أقل من يوم واحد

غزة
غزة
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أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامى، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم شمال وشرق خان يونس.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 30 مسلحا فلسطينيا في قطاع غزة خلال أقل من يوم واحد. على حد قوله.

وأشار إعلام فلسطيني إلى قصف مدفعي إسرائيلي كثيف شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي المكثف وسط وجنوب القطاع، توعد الاحتلال  الإسرائيلي بتوسيع القتال ضد حماس وسط وجنوب غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ستزيد من الضغط على حماس، حيث توغلت القواتُ الإسرائيلية في بلدة خزاعة جنوب غزة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 ألف عسكري إسرائيلي يقاتلون حاليا في خان يونس.
 

سرايا القدس خان يونس