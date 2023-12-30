محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

جاء نصها: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة “العام الميلادي الجديد 2024، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا”.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الوزراء والمسئولين بالدولة بمناسبة العام الميلادى الجديد.

كما قدم محافظ مطروح خالص التهانى لأهالى مطروح ولجميع القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمناسبة العام الجديد متمنيا للمحافظة كل التقدم والازدهار.