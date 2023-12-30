اليوم.. منتخب تنزانيا يصل القاهرة استعدادا لمواجهة مصر وديا

تصل بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة اليوم السبت، لخوض معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الفراعنة وديا يوم 7 يناير المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.



من ناحية أخرى، يدرس روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اصطحاب 27 لاعباً للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، حيث يحق لمنتخب مصر الاستفادة من 27 لاعباً على مدار كل مباريات أمم إفريقيا.



وكشف مصدر بمنتخب مصر أن القائمة العامة للبطولة مكونة من 27 لاعباً، ولكن قائمة المباراة 23 لاعباً فقط، وسيتم إخطار اللجنة المنظمة بها قبل أي مباراة بـ24 ساعة، مضيفا أنه يحق لمنتخب مصر استبدال أى لاعب من ضمن الـ27 قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة فى حال وجود إصابة.

وأوضح المصدر أنه يحق لفيتوريا أن يسافر بـ27 لاعباً، ويتحمل الكاف إقامة 23 بينما يتحمل اتحاد الكرة إقامة الـ4 الآخرين.

وأعلن اتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.