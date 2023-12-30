أجواء دافئة.."الارصاد" تكشف عن حالة الطقس ليلة رأس السنة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، ويستمر على مدار الأسبوع حتى الأربعاء، مشيرة إلى أن فرص الأمطار على المناطق الساحلية من خفيفة لمتوسطة بسبب منخفض جوي، مؤكدة أن الأجواء دافئة في ليلة رأس السنة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن حالة الطقس في ليلة رأس السنة، مؤكدة اعتدال سرعات الرياح في كافة مناطق الجمهورية، وأن ارتفاع الأمواج معتدل لا يتجاوز 2 متر، أي أن البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه.

وأضافت: أنه "يمكن أن نستمتع بليلة رأس السنة، في المحافظات الساحلية المطلة على البحر الأحمر حيث الطقس دافيء ومشمس، وكذلك في الأقصر وأسوان الطقس دافيء تماما، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة لكن ليس بشكل كبير.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض على شمال الصعيد أو في المناطق الشمالية الصغرى، لكن يمكن الاستمتاع بالأجواء مع الانتباه لارتداء ملابس شتوية ثقيلة، لافتة إلى أن شتاء هذا العام قريب من العام الماضي، وليس فيها منخفضات جوية شديدة.