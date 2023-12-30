الخارجية الصينية: بكين تؤيد عملية السلام في شمال ميانمار ولا تدعم إثارة الاضطربات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن بلادها تؤيد عملية السلام في شمال ميانمار، مشيرة إلى أنها لا تدعم أي طرف يُثير اضطرابات أو يحرض عليها في هذه المنطقة.



وقالت المتحدثة في معرض ردها على سؤال فيما يتعلق بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي نشرته الوزارة اليوم السبت على موقعها بشبكة الانترنت "إن وقف إطلاق النار وإجراء محادثات للسلام، يخدمان مصالح الأطراف المعنية في ميانمار، ويساعدان على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الحدود بين الصين وميانمار، ونحن نأمل أن تتحلى الأطراف المعنية بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تبادر معًا بالعمل؛ من أجل تهدئة الوضع في شمال البلاد".

وأضافت "أن الصين تتابع عن كثب الصراع في شمال ميانمار، وأنها تأسف بشدة لوقوع خسائر بشرية صينية؛ بسبب الصراع المسلح هناك " ومضت قائلة: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى الأطراف المعنية، ونحث مجددا أطراف الصراع على وقف القتال فورا، وأن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة وأمن المشروعات الصينية والأفراد الصينيين العاملين هناك، ومنع تكرار الأحداث التي يمكن أن تسبب مخاطر لأرواح صينيين أو ممتلكاتهم".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى أن الوضع الأمني في منطقة (كوكانج) ذات الإدارة الذاتية في ميانمار معقد وخطير؛ ولذلك فإن وزارة الخارجية تنصح الرعايا الصينيين مجددا بعدم السفر إلى شمال ميانمار في الوقت الراهن، وأن يتخذ الرعايا الصينيون المتواجدون في المنطقة بالفعل التدابير اللازمة؛ حرصا على سلامتهم.