المنتدى الأمريكي الهندي للشراكة الاستراتيجية يتطلع للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية خلال 2024

أعرب رئيس المنتدى الأمريكي الهندي للشراكة الاستراتيجية "ماكيش أجى" عن تطلع المنتدى إلى استمرار البلدين في الالتزام بالعمل؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية خلال عام 2024.



وقال رئيس المنتدى في معرض بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، اليوم السبت "إننا نتطلع إلى أن تستمر (واشنطن) و(نيودلهي) في الالتزام بالعمل من أجل تعزيز العلاقات والروابط القوية الثنائية خلال عام 2024، وأن يتم بناء روابط تجارية جديدة".

قائلا: "إن قوة الدفع الدبلوماسية التي تم اكتسابها خلال زيارات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن المتبادلة، مهدت السبيل لوضع خارطة طريق استراتيجية ملموسة وطرح مبادرات جديدة بين الولايات المتحدة والهند في مجالات عديدة، مثل التعاون في مجال الطاقة النظيفة والفضاء والتعليم وشبه الموصلات وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسريع المشروعات المشتركة، مثل مشروع تصنيع محركات طائرات نفاثة من طراز (جي إم إف - 414) في الهند؛ وهو الأمر الذي يضع الهند في نادى نخبة الدول التي تتميز بمثل هذه القدرة التصنيعية".

ولفت رئيس المنتدى إلى أن عام 2023 كان عاما تاريخيا بالنسبة للهند، حيث هبطت مركبة الفضاء الهندية (تشاندرايان -3) على القمر، وتجمع زعماء العالم في (نيودلهي)؛ لحضور قمة مجموعة العشرين، التي نجحت (نيودلهي) خلالها في الإعراب عن العدالة العالمية والمطالبة بإيجاد عالم أكثر مساواة ودبلوماسية يكافح من أجل الجنوب، ومضى قائلا: "إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات وتصدعات جيوسياسية، فإن دبلوماسية الهند البارعة خلال قمة مجموعة العشرين شجعت زعماء العالم على توجيه نداء مدوي؛ من أجل السلام والأمن واستخدام الدبلوماسية كأداة أساسية لحل الصراعات.

وأشار رئيس المنتدى الأمريكي الهندي للشراكة الاستراتيجية إلى أن الاقتصاد الهندي يوصف الآن بأنه الأسرع نموا، وأن الهند أصبح لديها رؤية أكثر جرأة، وأنها تتطلع لاستضافة قمة زعماء دول التحالف الأمني الرباعي بمنطقة الاندو باسيفيك كواد الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا خلال عام 2024.