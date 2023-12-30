أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أعلن أن سلطات كييف تهزم في ساحة المعركة وتخسر الدعم بسرعة حتى بين الدول الغربية.

وقال نيبينزيا خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي: "نحن لسنا متفاجئين على الإطلاق بمثل هذا القرار المتسرع من قبل نظام زيلينسكي ورعاته الغربيين بطلب عقد جلسة اليوم. توقع العديد من الخبراء أن كييف، التي تهزم على الجبهة وتخسر الدعم بسرعة حتى في الغرب، ستستخدم أي ذريعة لجذب انتباه المجتمع الدولي".

وشدد على أن السبب الأفضل لعقد مجلس الأمن لجلسته هو مناقشة نشر سلطات كييف منظومات دفاع جوي في المناطق السكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.