مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب الجزائر لكأس أمم أفريقيا 2023

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، منذ قليل، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وشهدت قائمة المنتخب الجزائري مفاجآت بالجملة، باستبعاد لاعبين وانضمام آخرين على عكس توقعات الجماهير الجزائرية.

وتواجد إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان الإيطالي في قائمة محاربي الصحراء، رغم مشاركته القليلة في المباريات، عقب تعافيه مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به منذ الموسم الماضي.

وضمت قائمة منتخب الجزائر، الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي، يوسف عطال، الذي يعاني من الإيقاف بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

كما شهدت القائمة، عودة رايس مبولحي حارس مرمى شباب بلوزداد الجزائري، وكذا زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة.

وكانت أكبر المفاجآت، هي استبعاد سعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي، بالإضافة إلى أندي ديلور مهاجم أم صلال القطري.

وتواجد رياض محرز، قائد فريق أهلي جدة السعودي، بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ويوسف بلايلي جناح مولودية الجزائر، وإسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي، في قائمة المنتخب الجزائري المشاركة في كان 2023.

ويخوض منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالمجموعة الرابعة رفقة منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، وموريتانيا.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري).

خط الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أمين توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

خط الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فراس شعيبي (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

وفي الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).