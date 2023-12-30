اليوم.. انطلاق فعاليات سباق زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنطلق، اليوم السبت بالقاهرة، فعاليات سباق زايد الخيري في نسخته الثامنة، والذي تستضيفه هذا العام العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصرالعربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تنظيم النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري في مصر تأتي تأكيدًا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وفي ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمبادرات الخيرية والإنسانية، مؤكدة عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فهيعلاقات أخوية وثيقة.

وقالت إن سباق زايد الخيري يعد مناسبة لإبراز المكانة المتميزة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودولة الإمارات، في قلوب وعقول الشعب المصري الشقيق، لذلك شهدت الدورات السبع السابقة مشاركة كبيرة من كافة فئات الشعب المصري، كما شهدت اهتمامًا وحرصًا شديدين من كافة الجهات والمسؤولين المصريين لإنجاح هذا السباق.