شيخ قبائل جنوب سيناء: المحافظة شهدت طفرة عمرانية

وثمّن الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز سيناء، خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المحافظة تملك كنوز الأرض من الثروات المعدنية.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة " extra news" أن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من المباني على أرض جنوب سيناء، فضلًا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ.

وأكد أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة استطاعت أن تسطر ملحمة في القضاء على الإرهاب والبدء في تدوير عجلة التنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى على غرار شبكات الطرق الجديدة والمحاور والكباري داخل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، والطريق الدولي الواصل بين طابا وميناء العريش.