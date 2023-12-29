توقيع شراكة مع مشغلي اتصالات بالمنطقة خلال 2023

أعلنت شركة “كوربوريت ستاك”، لبرمجيات التحول الرقمي، عن تحقيقها نموا في حجم أعمالها خلال العام الجاري بنسبة بلغت 200%.

وتقدم “كوربوريت ستاك” حلول وخدمات إدارة موارد المؤسسات ERP وحلول إدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء وإدارة المشاريع والمشتريات والمخازن وأصول الشركات، كذلك حلول الفاتورة الإلكترونية، والتي تتماشى مع اتجاه الدولة المصرية لدمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي، كما كانت “كوربوريت ستاك” من أوائل المقدمين لحلول التحول الرقمي على منصة الأعمال V-Hub التي أطلقتها فودافون مصر منذ عدة سنوات خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتهم للتحول الرقمي.

وقال محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإداري لدى «كوربوريت ستاك» مصر، إن حلولها تعمل على إعادة تعريف أساليب سير العمل وتقديم تجارب سلسة، تساعد الشركات على إبراز أفضل ما لديها.

وأضاف عابدين: “أن المرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف هي الأركان الثلاثة لحلولنا التي تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من الشركات التي تتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 1000 موظف”.توسع استراتيجي مع مشغلي الهواتف المحمولة.

كما نجحت “كوربوريت ستاك” في توسيع نطاق عملها من خلال شراكات استراتيجية مع مشغلي الهواتف المحمولة في المنطقة، لتعزز من تواجدها في سوق الاتصالات، وتساهم في تحسين خدماتها، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

وأكد أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في “كوربوريت ستاك”، أن حلول CorporateStack Cloud ERP، المتوفرة حاليا عبر بوابة Online Umniah، تساهم في تيسير التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل عملية التحول الرقمي المتسارع، وتفي باحتياجاتها في إدارة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل أكثر ديناميكية، مع استفادتها بمنتجات وحلول مبتكرة ومتطورة، بما يساهم في خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات.

وشهد 2023 أيضا افتتاح “كوربوريت ستاك” لمكتبها بالمملكة العربية السعودية، لتنتقل بحلولها إلى واحد من أهم الأسواق الواعدة رقميا بالمنطقة.