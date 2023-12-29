شراكة بين «جيفت» و«جيديا» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بمصر

أعلنت شركتا "جيفت" و"جيديا" عن شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي في قطاع المدفوعات في مصر.

وتعد "جيفت" شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الولاء والمكافآت، فيما تعتبر "جيديا" شركة تكنولوجيا مالية دولية بارزة.

من خلال هذه الشراكة، ستقوم "جيديا" بدمج نظام إدارة أعمال الولاء (LBMS) ومنصة إدارة مكافآت الولاء (GiiftBox) لتوفير برامج ولاء متكاملة للتجار في مصر. يهدف ذلك إلى تمكين التجار من الترويج لبرامج المكافآت لعملائهم من خلال إدارة وتوزيع عروض مخصصة بسهولة. سيتم أيضًا دمج "GiiftMarketplace" في منصة "جيديا"، مما يتيح للعملاء الاستفادة من خيارات استرداد متنوعة، بما في ذلك حجوزات الطيران والفنادق وخدمات أخرى.

ومن المخطط توسيع هذه الشراكة إلى خارج مصر، مع التركيز على الاستفادة من هذا الحل في أسواق منطقة الشرق الأوسط الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأكد أحمد نادر- الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا" في مصر- أن الشراكة توفر منصة ولاء مبتكرة لعملائهم، وتسعى إلى إضافة قيمة للعملاء والعملاء المستهدفين، مما يتماشى مع رؤية الشركة.

من جهته، أشاد أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي للمبيعات في "جيفت"، بأهمية هذه الشراكة في تعزيز حضورهم في السوق المصرية وتقديم حلول ولاء متقدمة على مستوى دولي. وأكد تحمسهم لمستقبل هذه الشراكة وقدرتها على تغيير مستقبل برامج الولاء في مصر والمنطقة بأسرها.