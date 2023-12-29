بطل الدوري الإيطالي يتراجع.. نابولي يتعثر أمام مونزا على ملعبه

تعثر فريق نابولي مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره مونزا بالتعادل السلبي على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

غاب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الأساسي عن اللقاء، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجولة الماضية أمام روما، وكذا الجناح ماتيو بوليتانو بسبب الطرد أيضًا.

وواصل فريق الجنوب التراجع في النتائج ببطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2023-2024، بالرغم أنه يحمل لقب الكالتشيو في الموسم الماضي، الذي حققه بعد غياب سنوات طويلة منذ عهد أسطورة النادي والكرة الأرجنتينية مارادونا.

وبهذا التعادل، تلقى نابولي 6 هزائم وتعادل في مباراة في آخر 10 مباريات له في جميع المسابقات، وبالتالي خرج الأزوري من المربع الذهبي بجدول ترتيب «السيري آ».

وبتلك النتيجة، احتل نابولي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما رفع مونزا رصيده إلى 22 نقطة ليحتل بها المركز الحادي عشر.