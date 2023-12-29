جريمة حرب.. "الأونروا": جيش الاحتلال أطلق النار على قوافل المساعدات فى قطاع غزة

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 09:23 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، إن جيش الاحتلال أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة.

وكتب مدير الأونروا في غزة، توماس وايت، على موقع إكس: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة، مستخدمة طريقا حدده الجيش الإسرائيلي. ولم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، ولكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، وأضاف: "لا ينبغي أبدًا أن يكون عمال الإغاثة هدفًا". وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال جيش الاحتلال إنه سيتحقق من هذه المعلومات.

وكان رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، انتقد بشدة شروط إيصال المساعدات إلى غزة.

وكتب جريفيث على موقع إكس منددا بـ"استهداف القوافل بالنيران عند نقاط العبور"، وبحقيقة أن العاملين في المجال الإنساني "هم أنفسهم نازحون ومقتولون"، وحذر من أن "السكان المصابين بالصدمة والمنهكين يتجمعون في قطعة أرض صغيرة بشكل متزايد".

كما أعرب رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة عن أسفه لتأخير المساعدات، وكتب: "ثلاثة مستويات من التفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من العودة، ارتباك وطوابير طويلة، قائمة طويلة بشكل متزايد"، وفي إشارة إلى "الوضع المستحيل بالنسبة لسكان غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم"، أصر جريفيث على أن "القتال يجب أن يتوقف".