مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة "جنين" شمال الضفة وكثفت من تواجدها العسكري في قرى وبلدات المحافظة (جنين)، ما أدى لاندلاع مواجهات اعتقل خلالها شاب واحد على الأقل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "حلحول" شمال محافظة "الخليل" الجنوبية، واعتقلت شابا، واعتدت بالضرب على ثلاثة آخرين في غرب المحافظة ذاتها.

وأغلق الاحتلال المدخل الشمالي لمحافظة "الخليل"، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين. وفي مخيم "العروب" الواقع شمال الخليل وهو من أكثر الأماكن اضطرابا بالمحافظة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في البطن، ونقله الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد المستشفيات حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وفي مدينة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني إصابتيهما بالمتوسطة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب طفل في المدينة ذاتها بالرصاص الحي وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخلين الشماليين لمدينة "أريحا" شرق الضفة، ونصبت حاجزين عليهما، وأوقفت السيارات ودققت في هويات الراكبين.

واقتحم مستوطنون "نبع قريوت" جنوب محافظة "نابلس" ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، وتدخل الاحتلال لصالح المستوطنين وقمع السكان الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، أصيب شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في البطن، ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني إصابته بالخطيرة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات.