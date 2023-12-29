شباب الأهلي يتوج بكأس السوبر الإماراتي بعد اكتساح الشارقة بسداسية

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بكأس السوبر الإماراتي للمرة السادسة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره الشارقة بسداسية مقابل هدفين.

وانتصر شباب الأهلي على الشارقة، مساء اليوم الجمعة، في مباراة نهائي كأس السوبر الإماراتي 2023، التي أقيمت على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة في أحداثه، حيث انتهى بتقدم شباب الأهلي على الشارقة بنتيجة 3-2، كما شهد حالة طرد في صفوف الأخير، حيث أشهر الحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي، البطاقة الحمراء في وجه عبدالعزيز سالم الكعبي.

افتتح الشارقة التهديف بهدفين متتاليين، عن طريق عثمان كامارا وموسى ماريجا في الدقيقتين 8 و26، قبل حالة الطرد في الدقيقة 32.

وبعد النقص العددي، انتفض شباب الأهلي بثلاثة أهداف، جاءت عن طريق فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، ثم أحرز اللاعب نفسه هدف التعادل في الدقيقة 43، ثم أضاف يحيى الغساني الهدف الثالث في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، عزز ماتيوساو تقدم الفرسان بهدف في الدقيقة 68، قبل أن يسجل حارب عبدلله سهيل خامس الأهداف في الدقيقة 79، واختتم يوري سيزار السداسية في الدقيقة 88، قبل أن يحصل كايو لوكاس لاعب الشارقة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+2.

وبتتويج شباب الأهلي بكأس السوبر الإماراتي، وصل إلى البطولة رقم 31 في تاريخه، التي جاءت على النحو التالي.

10 كأس رئيس الدولة

8 دوري إماراتي

6 كأس السوبر الإماراتي

5 كأس المحترفين

1 الدوري المشترك

1 السوبر المغربي الإماراتي.