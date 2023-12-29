مصطفى بكري يكشف عن رسالة تحذيرية من مصر لإسرائيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حديث الصهاينة دائما غير حقيقي ومكذوب، سواء كان للمسئولين الرسميين أو غير الرسميين.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن صحيفة يديعوت أحرونوت أعلنت طرح إسرائيل على أمريكا إقامة جدارا عازلا بطول 13 كم بين مصر وقطاع غزة؛ الذي يعد اعتداء على اتفاقية كامب ديفيد، وحق سيادة مصر.

وأشار مصطفى بكري إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية توفير خروجا آمنا برا وجوا لمن يريد الخروج من قطاع غزة، لافتا إلى أن تل أبيب تسعى لتدمير محور فلادلفيا (صلاح الدين)، معلقا: الأمن المصري القومي خط أحمر، وخلال ساعات وصلت رسالة تحذيرية من مصر لإسرائيل بعد المساس بحدود مصر.

وأضاف مصطفى بكري: بعض المتآمرين على مصر في خندق واحد مع الإسرائيليين، وهناك ادعاءات تقول بأن مصر قررت إقامة خيام للفلسطينيين ومدهم بالطعام والشراب؛ بهدف تشويه الموقف السياسي المصري، وكل مصري مع القيادة السياسية، والرئيس السيسي محمل بمسئولية وطنية؛ باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية مصر أيضا.

وتابع بكري: الرئيس السيسي لم يتهاون أو يتآمر بل حاور العالم لحل القضية، وعدم تأثره بالضغوط الخارجية، وما تقوم به المقاومة تاج على رؤؤس كل من هو شريف في الوطن العربي، والجزائر فقدت نحو مليون ونصف المليون من الشهداء وفي النهاية خرج المستعمر الفرنسي.

ووصف الإعلامي مصطفى بكري، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بـ«الغبي»، مؤكدًا أن هذا القصف سوف يؤدي إلى قتل جميع الأسرى الإسرائيليين، مطالبا كل المشككين في المقاومة الفلسطينية أن يلتزموا الصمت «اخرسوا».

واختتم قائلا: تل أبيب كانت تسعى لتدمير الأقصى لولا عملية طوفان الأقصى، وحماس أصبحت تمثل مقدمة المقاومة ككل.