شوط أول سلبي بين نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة نابولي ومونزا، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ووقف حارس مونزا، لمحاولات فريق الجنوب التهديفية، ومنع أصحاب الأرض من إحراز هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

ويغيب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الأساسي عن اللقاء، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجولة الماضية أمام روما، وكذا الجناح ماتيو بوليتانو بسبب الطرد أيضًا.

ويحتل فريق نابولي، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر.

وبدأ نابولي المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - ماريو روي

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جياكومو راسبادوري - أليسيو زيربين.