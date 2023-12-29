روسيا: واشنطن ستواجه مشكلات داخلية بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة أن واشنطن ستواجه العديد من المشكلات الداخلية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "إن النظام الأمريكي بأكمله، ليس فقط السياسي الداخلي، ولكن أيضًا الاقتصادي، وكذلك السياسي الخارجي والدولي، يعاني من أزمة عميقة".

يُشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. وفي 25 أبريل الماضي، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيسعى لإعادة انتخابه. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2022 ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح سابق بأن الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة تشهد بالفعل قدرًا كبيرًا من التوتر والحدة، ولن تمر دون مفاجآت، مضيفا "دعونا ننتظر الانتخابات الأمريكية. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وليس من الواضح كيف ستسير الحملة الرئاسية. إنها تظهر بالفعل توترًا حادًا وشديدًا. ومن الواضح أنها لن تمر دون مفاجآت".