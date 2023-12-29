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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أمين مساعد الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: الوضع الإنساني بغزة يزداد سوءا

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة
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قال الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة محمد خالد الخياري، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين ترتفع جراء العدوان الإسرائيلي، وكثير من الفلسطينيين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة».

وتابع: « سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك تصاعد كبير في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، و يجب استعادة الأفق السياسي لوقف العنف في الضفة الغربية والعمل على حل الدولتين».

الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة الوضع الإنساني بقطاع غزة أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين