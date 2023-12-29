خبير: جولات السيسي بإفريقيا أعادت لمصر مكانتها بالقارة السمراء

قال الدكتور أحمد عبدالدايم الخبير في الشأن الإفريقي، إن الجولات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في القارة الإفريقية خلال عام 2023، عكست أهمية العلاقات بين مصر والقارة السمراء.

وأضاف “عبدالدايم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن زيارات الرئيس السيسي، عكست الأهمية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للعلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة وأهمية البعد الأفريقى لمصر لاستعادة انتمائها الأصيل والاعتزاز بهويتها الأفريقية.

وتابع: “هذه الزيارات عملت على استعادة دور مصر القيادى والريادى من جديد فى القارة السمراء على أسس جديدة، تنطلق من تبادل المصالح المشتركة العليا والتحديات التى تواجهها دول القارة”.

وأكد أن تكثيف الدور المصرى فى أفريقيا وتعدد الزيارات الرئاسية لدول القارة كان له أكبر الأثر الايجابي فى دعم الموقف المصرى من القضايا المرتبطة مع دول القارة خاصة الملف المائى إضافة إلى الرغبة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى مع دول أفريقيا