النائب حازم الجندي: جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية تؤكد سعيها الجاد والحثيث لإنهاء الحرب

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن المبادرة التي طرحتها مصر لإنهاء الصراع في غزة، يؤكد سعي الدولة المصرية الجاد والحثيث في الشأن في القضية الفلسطينية منذ بدايتها عام 47 وما قبلها، وحرصها على الأمن القومي العربي وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة بشكل كامل.

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن المقترح المصري يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وقضيته ويحقن الدماء ويسعى نحو توفير مناخ آمن، خاصة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون ويلات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعاقبة بحق الأطفال والمرضى والنساء، كما أن المساعي المصرية فيما يخص الشأن الفلسطيني تفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية للعبور لأهالي القطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر نسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما ننتهي من كل هذه التفاصيل نتوجه إلى فرض الهدنة الإنسانية بوقف الاقتتال والعمل على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.

وثمن مساعد رئيس حزب الوفد الطرح المصري المتضمن ٣ مراحل من بينها مرحلة السماح للمواطنين بالتحرك من الجنوب والإفراج عن جميع المدنيين لدى الطرفين من النساء والقاصرين وكبار السن، وإجراء محادثات "فلسطينية - فلسطينية " تعيد التقارب بين الأطراف الفلسطينية وتسمح باستكمال إعادة إعمار القطاع وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، بهدف أمن واستقرار الدولة الفلسطينية والمنطقة العربية بعيدا عن أي صراع.

واختتم النائب حازم الجندي حديثه مؤكدا على موقف مصر الرافض لمقترح تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلا: إن خروج الفلسطينين من أراضيهم يعني نهاية القضية الفلسطينية، والمساس بالأمن القومي المصري عبر حدوده، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظرف من الظروف.