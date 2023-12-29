ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا و طالبة بالمنيا

مسابقة ايسف بالمنيا
مسابقة ايسف بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح  الدكتور محمد أبو زيد  معرض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF 2024 والمقام بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف ( المنيا الثانوية العسكرية) بمشاركة ٢٢٩ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتقديم ٥٤ مشروعا فى مجالات تكنولوجية مختلفة .

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن ISEF 2024 هى أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم يتم تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي ومنهجيته من خلال ورش العمل التي تتم بالمدارس التابعة للادارات التعليمية ثم يتم تصعيد الطلاب المتميزين في كل إدارة من خلال لجنة التحكيم من أساتذة جامعة المنيا حسب معايير المسابقة الدولية للتصعيد للمعرض الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة تمهيدية للتصعيد للمعرض الدولي على مستوى العالم الذى يقام فى شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

التربية والتعليم الثانوية العسكرية الإدارات التعليمية جامعة المنيا وزارة التربية والتعليم