المصريون في الخارج حولوا 560 مليون دولار بمبادرة السيارات

تحدث علي جلال، المتحدث باسم مبادرة سيارات المصريين في الخارج، عن قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج، قائلا: "بدأ العمل بالقانون فى نوفمبر 2022، لمدة 4 أشهر وبمقتضاه تم إيداع إجمالي قيمة المستحقات الجمركية والضريبية على السيارة، ومن خلاله تمكن المواطنين من النزول بسياراتهم إلى مصر لمدة عام".

أضاف على جلال، متحدث مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم التعديل فى القانون فى مارس 2023 لبدء العمل لمدة شهرين إضافيين وتخفيض الضريبة لـ 70%.

وأوضح على جلال، متحدث مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، أنه تم إعادة العمل بالقانون مرة أخرى فى 30 أكتوبر 2023 لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن المستفيدين من المرحلة الأولى، وصل عددهم إلى 185 ألف مواطن، وفى المرحلة الثانية تم إضافة 189 ألف مواطن، وتحويل 560 مليون دولار من المصريين بالخارج.