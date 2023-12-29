انطلاق بطولة محافظات شمال الصعيد للتايكوندو بالفيوم

انطلقت بطولة الفرق الرياضية والأندية لمحافظات شمال الصعيد، التى ينظمها الإتحاد المصرى للتايكوندو بنادى محافظة الفيوم الرياضى اليوم الجمعة، وشارك خلالها 15 ناديا وفريقا، يمثلهم 300 لاعب ولاعبة، للمراحل السنية 6 - 8 - 10 - 12- 14 - 17 - فوق 17 وتستمر فعاليات ومنافسات البطولة على مدار يومين "الجمعة - السبت ".

حضر الافتتاح محمد هلال، رئيس منطقة الفيوم، والمستشار محمد مصطفى، رئيس الإتحاد المصرى للتايكوندو، ونائب الإتحاد العربى، وكابتن مصطفى عبد العظيم رئيس لجنة المسابقات، والكابتن محمود حسين والدكتور احمد صوفى، عضوا مجلس إدارة والكابتن صلاح محمود حامد، الحكم الدولى رئيس لجنة الحكام، والكابتن والدكتور محمد فهمى مدير إدارة النشاط الرياضى بالنادى، والكابتن عويس عبد النبى المدير الفنى للعبة بالنادى.

وأدار منافساتها 12 من أعضاء لجنة التحكيم، وشهدت البطولة حضور جماهيرى كبير وتنافس قوى وجاد بين اللاعبين وحظيت بتقدير كبير من المتخصصين فى اللعبة.



وتحدث مدير عام نادى المحافظه أيمن فزاع، إن البطولة حضرها الدكتور عاصم مرسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وهانى العمرى مدير الإدارة، وتنافس على الفوز بمراكزها المختلفة أكثر من 50 لاعبا ولاعبة من أبطال اللعبة الفائزين فى بطولات الجمهورية.