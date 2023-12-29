مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث دهس جنوبي ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادث دهس جنوبي البلاد، مضيفة أنها لا زالت تحقق في ملابساته.

وأفادت الشرطة في بيان نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الحادث وقع بعدما صدمت شاحنة خمسة أشخاص بالقرب من محطة للسكة الحديدية في وسط مدينة باساو.

وأضاف البيان أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 63 عاما، وقد أصيب في الحادث الذي أسفر عن مصرع سيدة تبلغ من العمر 37 عاما، وإصابة 4 من المارة الآخرين بجروح خطيرة، بينهم نجل الضحية البالغ من العمر 11 عاما.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إنه ينظر في الوقت الراهن إلى الواقعة على أنها "حادث"، وجاري التحقيق لكشف الملابسات المحيطة.