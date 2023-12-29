الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة

قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة بما في ذلك Binance وKraken وKucoin وMexc - تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد؛ حيث لا تمتثل لقانون مكافحة غسيل الأموال المحلي وطلبت من وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر مواقعها على الإنترنت.

ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن وحدة الاستخبارات المالية أن عمليات منصات العملات المشفرة مطالبة بالامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند ولا يمكنها التهرب من الإرشادات لمجرد أنها لا تتمتع بوجود مادي في البلاد.

وأضافت الوحدة: "ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود لم يتم تسجيلها ودخولها في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)".