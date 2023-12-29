النمسا: إجراءات الشرطة في ليلة رأس السنة ستكون صارمة ومشددة

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم الجمعة، أن إجراءات الشرطة في ليلة رأس السنة في البلاد ستكون صارمة ومشددة.

وقال وزير الداخلية النمساوي، في مؤتمر صحفي، إن إجراءات الحماية الخاصة ستظل سارية أيضا عشية رأس السنة الجديدة، معتبرا أن رأس السنة تمثل تحديا خاصا للشرطة حيث من المتوقع أن يتواجد عدد كبير من الزوار في المدن، وخاصة في فيينا.

وشدد الوزير على أن الشرطة تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة أولئك الذين يريدون الاحتفال بسلام، محذرا من سوء استخدام الألعاب النارية.

وأضاف وزير الداخلية أن الشرطة بدأت بالفعل في إجراء عمليات تفتيش متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية، لافتا إلى أنه مع عمليات التفتيش المكثفة على الحدود، تمت مصادرة أكثر من 20 ألف قطعة من الألعاب النارية أثناء عمليات التفتيش على القادمين من جمهورية التشيك وحدها.

وأكد وزير الداخلية أن النمسا هي واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم وأن الشرطة تتمتع بأعلى مستوى من الثقة بين السكان.