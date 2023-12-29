الدوري السعودي.. الفيحاء يفرض التعادل على الهلال في الشوط الأول

فرض فريق الفيحاء، التعادل السلبي على ضيفه الهلال في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بالرغم من محاولات لاعبي الفريقين لهز الشباك.

وكانت أبرز فرص اللقاء، هي اصطدام كرة الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم في العارضة، وذلك في الدقيقة 32، كما تصدى حارس الفيحاء لأكثر من كرة للتهديف من جانب لاعبي الهلال.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف حتى الآن، بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.

وكان تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء، كالتالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.