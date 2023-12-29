بالفيديو.. يسري جبر: فرق التيار الإسلامي تحفظ ولا تفهم علم الدين

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الساعة لن تقوم إلا بعد موت كل المؤمنين مرة واحدة، وكذلك رفع العلم معهم، لافتا إلى أنه قبل قيام الساعة ستأتي ريح خفيفة تقبض كل المؤمنين والعلماء، وتصبح المصاحف وكتب العلماء بيضاء.



وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة: "الساعة لن تقوم إلا على الكفار، والعلم الذى يرفع تدريجيا هو علم الدين، وذلك قبل نزول عيسى بن مريم، عليه السلام، وخروج الدابة".

وأوضح: "لا يوجد تعارض بين الاحاديث التى تتحدث عن رفع العلم تدريجيا، وقبض المؤمنين مرة واحدة، فالعلم هنا المقصود به نور الفهم وليس الحفظ، وشوفوا الفرق التى ظهرت على مدى تاريخ الاسلام من المعتزلة والخوارج وغيرهم مرورا بالتيار الاسلامى فهم يحفظوا ولا يفهموا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.