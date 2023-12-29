مطاعم الإسكندرية : ٢٦ منشأة جديدة تدخل تحت مظلة السياحية

أعلنت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية بالإسكندرية برئاسة برج توميسان عن دخول 26 منشآة جديدة إلى قائمة المطاعم السياحية، بكلا من محافظتي الإسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي.

وأضافت الغرفة خلال التقرير السنوي انه تم حصر الكيانات الغير سياحية وتصلح للمستوى السياحي وارسال بيانات بها للمركز الرئيسي لاتخاذ الإجراء اللازم كما تم عمل دورة تدريبية بمتطلبات واشتراطات الهيئة القومية لصحة وسلامة الغذاء علاوة على مراجعة قاعدة بيانات العاملين الموجودة بالبرنامج والتأكد من إضافة عدد العاملين الموجودين بكل منشأه قبل سداد الاشتراكات ولا يتم التجديد إلا بخطاب من المنشأة مدرج به أسماء العاملين لتحمل المسؤليه كامله .

وأكدت الغرفة على تجديد البروتوكول الخاص بالتعاون المشترك بين مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية يهدف الى توسيع قاعدة التعاون وإثراء عملية التدريب الطلابي للارتقاء بالمستوى الفني بهدف التعرف على الاجهزة والمعدات وطرق قياس الكفاءة الفنية والعمل على تحديثها وتطويرها والقيام بدور إيجابي لخدمة السياحة.