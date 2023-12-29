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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا

فولكر تورك
فولكر تورك
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أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت العديد من المدن الأوكرانية.

وقال تورك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة: "لقد صدمت من حجم الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها روسيا على أوكرانيا مؤخرا".

وأضاف: "قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا، وأصيب 134 آخرون، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني السكنية، إن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية عمدا، فضلا عن الهجمات العشوائية، تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع: "أدعو مرة أخرى روسيا إلى وقف هجماتها على أوكرانيا على الفور، والاحترام الصارم لجميع قواعد القانون الدولي الذي يحكم سير الأعمال العدائية".

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