المؤتمر: المبادرة المصرية لإنهاء الحرب فى غزة خطوة مهمة لوقف النزاع

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، أن المبادرة التي أعلنتها مصر لإنهاء الحرب على غزة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية، خاصة أن هذا الطرح جاء بعد الاستماع لكل الأطراف المعنية.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيانٍ، إن المبادرة جاءت على 3 مراحل متتالية مرتبطة مع بعضها وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهودها للتصدي للأخطار التي تواجهها مصر في الداخل والخارج بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن.



وأضاف غنيم أن الدولة تواجه العديد من التحديات لذلك لا بد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها، وأن نكون دائما في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المبادرة المصرية ستكون مرتبطة بثلاث مراحل وهي هدنة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ثم يعقد حوار فلسطيني فلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي بين الصفوف الفلسطينية ووقف كامل وشامل لإطلاق النار ووجود صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

ولفت الدكتور السعيد غنيم إلى أن موقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة منذ اللحظة الأولى ومنذ 7 أكتوبر الماضى واضح وحاسم، وهذا ظهر جليًا من خلال تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حل الدولتين، وأنه لا سلام إلا من خلال المسار السياسي والحوار.