زيادة ملحوظة في الإعلانات على لينكد - إن بعد نزوح المعلنين عن "إكس"

ارتفع الإعلان على موقع لينكد - إن «LinkedIn» وسط زيادة الطلب على شبكة التواصل المهنية، في ظل نزوح المعلنين من منصة إكس «X» التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن تقديرات أصدرتها Insider Intelligence، ارتفاع إيرادات الإعلانات السنوية لدى LinkedIn إلى حوالي 4 مليارات دولار في 2023، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنحو 10.1% على أساس سنوي، كما أشارت التوقعات إلى زيادة الإيرادات 14.1% في 2024.

وقال عاملون في صناعة الإعلانات إن أسعار الإعلانات على LinkedIn -والتي تباع من خلال مزاد وبالتالي تخضع لطلب السوق- كانت في ارتفاع في ظل زيادة الاهتمام من المعلنين.

وشدد الخبراء على أنه في بعض الحالات ارتفعت الأسعار 30% على مدار العام الماضي.