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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيناس الدغيدي: أنا المخرجة الوحيدة إللى كنت بسيطر على أحمد زكى

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
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علقت المخرجة إيناس الدغيدى على تجربتها كمخرجة مع الفنان الكبير أحمد ذكى، وما شهدته من كواليس التعامل معه أثناء التصوير للأعمال التى جمعتهم فنياً.

وكشفت الدغيدى فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم "أحمد ذكى مكنش بيحب أوجه قدام الناس، لو لوكيشن التصوير فى الشارع، وكان يضايق لأن أنا مخرجة ست وإذاى أعلى صوتى عشان بكلمه من بعيد وبلفت نظره لحاجة يعملها".

وأضافت "مره قفل عليا العربية بالمفتاح واحنا بنصور، وقالى هناخد المشهد ده وأرجع أفتحلك، وطبعا المشهد كان بسيط ومفيش فيه كلام وتمثيل وخدتها بهزار".

وإختتمت الدغيدى" أحمد ذكى مكنش بيحب حد يوجه يعمل المشهد ده إزاى، لكن على مين أنا الوحيدة إللى سيطرت عليه فى اللوكيشن، وكان لازم ينفذ كلامى".

يذكر أن المخرجة إيناس الدغيدى قدمت الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها "إمرأة واحده لا تكفى، إستكاوزا، مجنون أميرة، الوردة الحمراء، لحم رخيص، مذكرات مراهقة، ما تيجي نرقص، كلام الليل، ".

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