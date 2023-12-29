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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم تنظم 17 قافلة دعوية كبرى بعنوان "جريمة الاعتداء على المال العام"

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 17 قافلة دعوية كبرى بجميع الإدارات الفرعية، شملت خطبة الجمعة، وفعاليات البرنامج التثقيفي، ومقارئ الجمهور، وذلك برعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأدى العلماء جميعا خطبة الجمعة بعنوان: "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، وأكدوا فيها أن من الحق العام الذي ينبغي المحافظة عليه وصونه وتنميته وحسن إدارته مال الوقف، فاستباحة مال الوقف أو أي عين من أعيانه هو من استباحة مال عام النفع، وحق عام النفع، وَقَفَهُ أناسٌ صالحونَ على سُبل الخير، ويجعل الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو حق من حقوقه جريمة شرعية ووطنية، ويجعل المعتدين عليه في حرب مع الله (عز وجل)؛ لأن مال الوقف هو مال الله تعالى، وهو سبحانه الولي الحقيقي لمن أُوقف لأجلهم.

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