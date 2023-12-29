ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود علاء يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

محمود علاء
محمود علاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

ويعاني  محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

محمود علاء الزمالك نادي الزمالك