زيلينسكي يتعهد بالرد على الهجمات الجوية الروسية الأخيرة

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالرد على الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت العديد من المدن الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية "سنرد بالتأكيد على الهجمات الروسية.. وسنواصل القتال من أجل أمن بلادنا بأكملها وكل مدينة وكل مواطن".

وأشار إلى أن جناحا للولادة ومدارس ومنازل كانت من بين المباني التي تعرضت للقصف في الهجمات الجوية الروسية الأخيرة.. موضحا أن روسيا استخدمت تقريبا كافة أنواع الأسلحة في ترسانتها، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الباليستية ومنظومة الدفاع الجوي "إس-300" وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم المساعدة.

وأعرب زيلينسكي عن تعازيه لعائلات القتلى جراء الهجمات الأخيرة.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ميدانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 11 آخرون؛ إثر هجوم جوي تم شنه على المدينة.

وأضاف سينيهوبوف أن "ثلاثة رجال قتلوا نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية، وكانوا موظفين في مؤسسة مدنية وأصيب 11 شخصًا".

وتابع أن رجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية والعاملين الطبيين في حالات الطوارئ وضباط إنفاذ القانون يعملون على الفور لمعرفة تداعيات الهجوم الروسي.