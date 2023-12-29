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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عودة أبطال "خطة كيوبيد" لجمهور المسرح الحديث من جديد

عرض خطة كيوبيد
عرض خطة كيوبيد
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يعود أبطال العرض المسرحي "خطة كيوبيد" لجمهور المسرح الحديث من جديد، وذلك في التاسعة مساء غد السبت، الموافق 30 ديسمبر الجاري، بقاعة يوسف إدريس، احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2024.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، حول الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي على المجتمع.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: عبدالمنعم رياض، ومحمد عبدالرازق، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، والعرض من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

وقد شهد العرض منذ افتتاحه اقبالا جماهيريا كبيرا، كما حقق إيرادات كبرى قياسا بالتذاكر المنخفضة التكاليف، والتي يقدمها مسرح الدولة خدمة للجمهور.

خطة كيوبيد المسرح الحديث قاعة يوسف إدريس العام الميلادي الجديد البيت الفنى للمسرح أحمد فؤاد