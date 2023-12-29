ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في دمياط

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهدفت  أجهزة وزارة الداخلية أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية تضم 11 عنصرًا من العناصر شديدى الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء ( زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة " سبق اتهامه فـى 11 قضية من بينها "مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية " ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية "شروع فى قتل" ، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه") بدائرة قسم شرطة أول دمياط .


وعند استهدفه، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مقتله وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و2خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدروين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

دمياط الهيروين شديدة الخطورة