مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في دمياط

استهدفت أجهزة وزارة الداخلية أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية تضم 11 عنصرًا من العناصر شديدى الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء ( زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة " سبق اتهامه فـى 11 قضية من بينها "مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية " ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية "شروع فى قتل" ، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه") بدائرة قسم شرطة أول دمياط .



وعند استهدفه، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مقتله وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و2خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.