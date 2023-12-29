بالأرقام.. ننشر حصاد 77 قافلة طبية في دمياط خلال عام 2023

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام 2023 بنسبة 100%، وذلك لتنفيذ 77 قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالي القرى، حيث تتضمن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم، و وحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم .

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ 5 قوافل بمركز دمياط و13 قافلة بمركز فارسكور، علاوة على تنفيذ 35 قافلة بمركز كفر سعد و9 قوافل بمركز الزرقا و15 قافلة بمركز كفر البطيخ، تم خلالهم توقيع الكشف الطبى على 111591 مواطن و تحويل 1879 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و أيضًا فحص 2557 حالة بالأشعة و 2608 حالة بالسونار وإجراء 31926 تحليل معملى استصدار 469 علاج على نفقة الدولة..

وأشادت " محافظ دمياط " بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى، واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمرتكز كفر سعد والزرقا و كفر البطيخ لاقامة قوافل بها ، وأيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة ، علاوة على المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة.

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام 2023 من قرية الابراهيمية البحرية تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث أعلنت مديرية الصحة عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام 2023 من قرية الابراهيمية البحرية، بمركز كفر سعد، والتى شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتردد عليها 1533 مواطنا.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال تلك القافلة تحويل عدد 7 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة ،بالإضافة إلى إجراء 515 تحليل معملى و فحص 40 حالة بالأشعة و 48 حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 109 حالة ،بالإضافة إلى عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 158 مواطن .

