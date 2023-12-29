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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور .. مبادرة الجدعان ولا جشع التجار.. اللحمة البلدي بـ 200 جنيه في طنطا

مبادرة الجدعان اللحم
مبادرة الجدعان اللحم البلدي 200جنيه
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واصل شباب منطقة سوق الجبان اليوم الجمعة بمدينة طنطا مبادرة “الجدعان ولا جشع التجار” في تقديم كل أسبوع سلعة يحتاجها كل بيت مصري بها ارتفاع الأسعار لنزول سعرها  لنصف الثمن.

 وقدمت المبادرة هذا الأسبوع  لحومًا بلديّة  بسعر 200 جنيه للكيلو بدلا من 300 جنيه، لمحاربة جشع التجار.

وأكد هاني الشامي مسئول المبادرة أنها جاء من أجل مساندة اهالي  طنطا، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، بأسعار مخفضة.
 

وشهدت المبادرة إقبال المئات من الناس علي شراء اللحمة، حيث خُصص لكل فرد كيلو واحد من اللحم. 

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين، داعين إلى تفيذها في كل المدن والمحافظات، للقضاء على موجات الغلاء، وتوفير حاجات المواطن البسيط من السلع الأساسية.

يشار إلى أن المبادرة في الأسابيع الماضية قدمت الطماطم بـ ٥ جنيهات للكيلو والسمك بخمسون جنيها للكيلو والبطاطس بـ 10 جنيهات.

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مبادرة الجدعان سوق الجبان جشع التجار طنطا اللحم البلدي 200 جنيه