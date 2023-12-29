مسلم: الوضع في غزة لا يحتمل.. والمبادرة المصرية تقدم حلا للأزمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ دولة الاحتلال حاولت تسويق ما سوقته روسيا من قبل بشأن إمكانيتها في إنهاء الحرب في غضون أيام قليلة، لكن الواقع لم يكن كذلك، مشددًا على أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا ولا يحتمل.

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية شيماء الكردي: «منطقة بيت حانون التي ادعت إسرائيل القضاء عليها تماما خرج منها 4 صواريخ لمطار بن جوريون والقدس وغير ذلك، وهناك عدد كبير من القتلى الإسرائيليين لا يتم الإعلان عنهم، وتواجه إسرائيل مشكلات كبيرة على الأرض، ونعرف أن حروب الشوارع مختلفة عن الحروب التقليدية».

وتابع: «رغم كل ما تملكه إسرائيل من معدات وتكنولوجيا والدعم الأمريكي والدعم البريطاني، إلا أن لديهم أزمة، وأعتقد أنّ المبادرة المصرية تستطيع أن تحل هذه الأزمة بشكل أو بآخر لإسرائيل والفلسطينيين الذين تجرعوا الكثير من الحرب، فقد جرى تدمير البنية التحتية في غزة تماما، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينين».