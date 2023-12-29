الكشف عن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، موعد انضمام نجمه محمد صلاح إلى صفوف معسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 2 يناير المقبل، قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا، التي يشارك بها الفراعنة في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات، غانا، الرأس الأخضر، وموزمبيق.

ونشر موقع ليفربول، بيانًا أعلن من خلاله بأن محمد صلاح ينضم للمنتخب المصري بعد مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أوضح العريق البريطاني في بيانه، أن الياباني واتارو إيندو لاعب خط وسط الريدز، ستكون مباراة نيوكاسل آخر مباراة له أيضًا قبل الانضمام لمنتخب بلاده، الذي يخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين 1 يناير 2024، على ملعب أنفيلد، ويديرها تحكيميًا أنتوني تايلور.