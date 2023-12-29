ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طن تشمل: 1537 طن اسمنت معبأ و2000 طن مولاس و11143 طن يوريا و790 طن ملح معبأ و7576 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طن تشمل: 13952 طن قمح و3000 طن كسب صويا و1350 طن خردة و2350 طن زيت طعام و1307 طن خشب زان و8210 طن ذرة و2348 طن حديد و1730 طن فول صويا و3000 طن فول و2001 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131510 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5170 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281213 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة السفن.